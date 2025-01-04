Орловцев предупредили о магнитной буре. Она началась на Земле примерно в девять часов утра.
- Слабая магнитная буря класса G1 началась на нашей планете сегодня утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц, - написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По прогнозам синоптика, в течение дня геомагнитное поле будет преимущественно слабо возмущенным, с непродолжительными периодами слабых магнитных бурь.