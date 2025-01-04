Главная » Новости



12:26, 4 января 2025 года В Орле простились с погибшим в ходе СВО Александром Труновым В последний путь бойца проводили 3 января.



Фото: ОРОО "Совет солдатских матерей"

Орле проводили в последний путь бойца СВО Александра Трунова. Прощание состоялось 3 января.



Как сообщает "Совет солдатских матерей", Александр Трунов родился 8 октября 1989 года. Учился в школе № 34 города Орла.



В августе 2022 года заключил контракт с Минобороны РФ. После второго ранения долго восстанавливался в медицинской академии в Санкт-Петербурге.



Александра похоронили с воинскими почестями на Аллее славы на Новодевичьем кладбище Орла. Он был награжден медалями "За храбрость" и "За отвагу".





Сергей Мерцалов





