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11:54, 4 января 2025 года Орловская "Спецавтобаза" готовится к уборке снега В случае ухудшения погодных условий организация выполнит все необходимые работы.



Фото: скриншот из видео мэрии Орла

Орловская "Спецавтобаза" активно готовится к уборке снега. Об этом сообщил начальник автоколонны № 1 Андрей Сухов.



По его словам, в городе уже работает четыре комплекса, каждый из которых включает фронтальный погрузчик, трактор МТЗ со щеткой и самосвалы. Кроме того, тротуары очищают шесть тракторов, а на городских дорогах - четыре подметально-уборочные машины.



Андрей Сухов подчеркнул, что в случае ухудшения погодных условий и выпадения снега работники "Спецавтобазы" будут полностью готовы к выполнению своих задач.







Сергей Мерцалов





