В случае ухудшения погодных условий организация выполнит все необходимые работы.
Фото: скриншот из видео мэрии Орла
Орловская "Спецавтобаза" активно готовится к уборке снега. Об этом сообщил начальник автоколонны № 1 Андрей Сухов.
По его словам, в городе уже работает четыре комплекса, каждый из которых включает фронтальный погрузчик, трактор МТЗ со щеткой и самосвалы. Кроме того, тротуары очищают шесть тракторов, а на городских дорогах - четыре подметально-уборочные машины.
Андрей Сухов подчеркнул, что в случае ухудшения погодных условий и выпадения снега работники "Спецавтобазы" будут полностью готовы к выполнению своих задач.