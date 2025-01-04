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10:23, 4 января 2025 года В Мценске мигранта осудили за убийство знакомого На скамье подсудимых оказался житель республики Узбекистан.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Мценске мигранта осудили за убийство знакомого. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, на скамье подсудимых оказался житель республики Узбекистан.



Следствием и судом установлено, что в ночь с 15 на 16 июня 2024 года в общежитии в Мценске между подсудимым и его знакомым, также гражданином Узбекистана, произошел словесный конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему ножом удары в область грудной клетки. В результате мужчина скончался в лечебном учреждении.



Приговором суда мигранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима.







Сергей Мерцалов





