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11:21, 4 января 2025 года Орловец Руслан Ботис стал лучшим молодым предпринимателем России Его пример вдохновил многих на открытие собственного дела.







Новогодние праздники - это время подведения итогов. В нашем регионе есть люди, которые провели 2024 год с максимальной отдачей.



Один из них - житель Кромского района Орловской области Руслан Ботис. Он встретил Новый год в статусе лучшего молодого предпринимателя России. С триумфатором пообщалась Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





