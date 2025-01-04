Мошенники нашли новый способ для обмана орловцев

Теперь злоумышленники предлагают получить новое водительское удостоверение или военный билет.
Фото: архив
В преддверии Нового года мошенники разработали новые схемы обмана орловцев. Теперь они предлагают быстро и недорого получить новые водительские права или военный билет. Объявления с такими предложениями размещаются в Telegram.
Мошенники обещают внести необходимые сведения в официальные реестры. Также они предлагают вернуть водительские права после лишения. Для получения документов необходимо внести предоплату, но, конечно, никто ничего не оформляет.