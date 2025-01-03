Главная » Новости



18:45, 3 января 2025 года Орловцы поделились впечатлениями от премьеры "Финист. Первый богатырь" Российский фильм стал подарком для зрителей к новогодним праздникам.







Волшебство на большом экране! Новый 2025 год начинаем с премьеры. В новогодние выходные сказка "Финист. Первый богатырь" захватила орловцев, и они массово отправились в кинотеатры.



"Финист. Первый богатырь" - это фильм, созданный при поддержке телеканала "Россия". В нем участвовали около 300 актеров массовых сцен. За время съемок команда работала в разных погодных условиях: днем - при 40-градусной жаре, а ночью - при нуле. Среди первых зрителей был и наш корреспондент Антон Сорокин.



(6+)









Антон Сорокин





