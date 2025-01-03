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14:36, 3 января 2025 года Каток на площади Ленина в Орле временно закрыт Это произошло по техническим причинам.



Фото: пресс-служба администрации Орла

Каток на площади Ленина в Орле временно не работает. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с техническими причинами.



Сейчас специалисты занимаются ремонтом. Запустить каток планируется в ближайшие дни.



В мэрии напоминают, что для всех любителей активного зимнего отдыха в Орле работают другие катки:



- Ледовая арена в Зареченском микрорайоне (улица Зеленина, дом 4),

- Ледовая арена по Наугорскому шоссе, 82,

- Каток "Мегалед" в ТМК "ГРИНН" (Кромское шоссе, 4).







Сергей Мерцалов





