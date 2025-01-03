В Северном районе Орла столкнулись легковушка и снегоболотоход
Участники ДТП получили травмы.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Вечером 2 января в Северном районе Орла столкнулись легковушка и снегоболотоход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
40-летний водитель за рулем снегоболотохода "Стелс" двигался по улице Раздольной в сторону Михалицына. На регулируемом перекрестке он столкнулся с "Мицубиси ASX", которым управлял 47-летний водитель. Последний двигался во встречном направлении и поворачивал на улицу Кузнецова.
В результате оба участника ДТП получили травмы и были доставлены в городскую больницу имени Семашко.