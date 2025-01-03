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13:13, 3 января 2025 года В Северном районе Орла столкнулись легковушка и снегоболотоход Участники ДТП получили травмы.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Вечером 2 января в Северном районе Орла столкнулись легковушка и снегоболотоход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



40-летний водитель за рулем снегоболотохода "Стелс" двигался по улице Раздольной в сторону Михалицына. На регулируемом перекрестке он столкнулся с "Мицубиси ASX", которым управлял 47-летний водитель. Последний двигался во встречном направлении и поворачивал на улицу Кузнецова.



В результате оба участника ДТП получили травмы и были доставлены в городскую больницу имени Семашко.





Сергей Мерцалов





