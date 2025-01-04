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17:31, 4 января 2025 года Под Орлом дети создали оригинальные елочные игрушки Тематический конкурс "Елка БДД" организовали сотрудники полиции.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Кромском районе Орловской области к Новому году прошла акция "Елка БДД". Творческое состязание объединило более 60 ребят, которые своими руками создали уникальную коллекцию елочных игрушек на тему безопасности дорожного движения.



На елке появились бумажные светофоры, картонные дорожные знаки и ограничения, а также множество других детских поделок. Лучших участников конкурса наградили грамотами и подарками от главы района Андрея Усикова и начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кромскому району Олега Кочерова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.





Сергей Мерцалов





