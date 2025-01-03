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14:08, 3 января 2025 года

За год из Орловской области в другие регионы отправили более двух миллионов тонн зерна

За качеством продукции следили специалисты Россельхознадзора.

Фото: архив

За год в другие регионы Орловщина отгрузила 2 миллиона 130 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, а также также 59 тысяч тонн прочих грузов: сахарной свеклы, картофеля, соломы. Это на 17% больше, чем в 2023 году.

Качество продукции проверяли специалисты Россельхознадзора. В рамках карантинного фитосанитарного контроля было отобрано 67 366 образцов, которые направили на лабораторные исследования в ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В 471 партии продукции общим объемом 14,3 тысяч тонн обнаружили карантинный объект - повилику. Зараженные повиликой грузы, такие как пшеница и рапс, отправили на перерабатывающие предприятия, которые используют специальные технологии, позволяющие полностью уничтожить карантинный объект. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.


Сергей Мерцалов
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