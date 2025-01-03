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12:21, 3 января 2025 года В Орловской области прошел ежегодный семинар церковнослужителей Он состоялся в Свято-Троицком храме города Мценска.



Фото: Орловская митрополия

В Свято-Троицком храме Мценска состоялся ежегодный семинар, собравший священнослужителей и сотрудников храмов Мценского благочиния. О том, как сочетать любовь и уважение к прихожанам с грамотным подходом к их насущным вопросам, рассказал благочинный Мценского округа протоиерей Владимир Герченов.



- Каждый человек, переступая порог храма, приходит к Богу, в Его Дом, в Церковь Божию. Поэтому встреча прихожан должна быть исполнена любви, уважения и тепла. Все мы, верные служители Бога, должны быть грамотными, вежливыми, приветливыми, участливыми и добрыми. Эти качества являются основой нашего христианского служения, - отметил отец Владимир.



На семинаре также обсуждались практические аспекты организации приходской жизни. Участники обменивались опытом, делились трудностями и радостями, связанными как с пастырским служением, так и с поддержанием приходской деятельности. Об этом сообщили в Орловской митрополии.









Сергей Мерцалов





