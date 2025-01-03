Под Орлом после ДТП в больнице оказались юноша и девушка
Авария случилась ночью 2 января на автодороге "Ливны-Долгое".
Фото: тг-канал "Уездный город
В Орловской области произошло ДТП, в котором пострадали молодые люди. С управлением не справился 18-летний водитель "Лады Гранты". В салоне автомобиля также находилась 16-летняя девушка.
Как сообщаеттг-канал "Уездный город", авария случилась глубокой ночью 2 января на трассе "Ливны-Долгое". Машина вылетела с дороги и оказалась в кювете. Юноша и девушка были госпитализированы с различными травмами в Ливенскую больницу.