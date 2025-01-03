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9:45, 3 января 2025 года В Орле во время пожара на Лескова погиб мужчина Его личность устанавливается.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле во время пожара на улице Лескова погиб мужчина. Трагедия случилась в многоквартирном доме на пятом этаже. Также из квартир были эвакуированы пять человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





В настоящее время устанавливаются личность погибшего и причины пожара. На месте происшествия работали десять специалистов три единицы техники.







Сергей Мерцалов





