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18:40, 2 января 2025 года В Орле первой на свет в 2025 году появилась девочка В орловских родильных домах поздравили новоиспеченных мам.







Первым родившимся в Орле ребенком в 2025-м стала девочка. В Орловском перинатальном центре она прокричала рано утром. Вслед за ней еще появились на свет 5 малышей. А в роддоме больницы Боткина двое: Богдан и Анастасия. Сегодня молодых мам поздравили сотрудники администрации города и наша съемочная группа.





















Эльза Ахмедбекова





