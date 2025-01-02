Главная » Новости



16:05, 2 января 2025 года Орловцам напомнили, как не омрачить праздники алкоголем Ежегодно в начале января в наркологию поступает десятки пациентов.







По статистике лишь 2 % россиян могут провести новогоднее застолье без алкоголя. Неизменным новогодним напитком остается шампанское . Его предпочли более 30 % россиян, на втором месте пиво - порядка 17 %... А потому палаты в стационаре наркологического диспансера и центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий уже не пустуют. Наша съемочная группа попыталась выяснить есть ли безопасная мера в употреблении горячительных и как из -за них не омрачить себе праздник.





Юлия Опанасюк





