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16:05, 2 января 2025 года

Орловцам напомнили, как не омрачить праздники алкоголем

Ежегодно в начале января в наркологию поступает десятки пациентов.



По статистике лишь 2 % россиян могут провести новогоднее застолье без алкоголя. Неизменным новогодним напитком остается шампанское . Его предпочли более 30 % россиян, на втором месте пиво - порядка 17 %... А потому палаты в стационаре наркологического диспансера и центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий уже не пустуют. Наша съемочная группа попыталась выяснить есть ли безопасная мера в употреблении горячительных и как из -за них не омрачить себе праздник.


Юлия Опанасюк
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