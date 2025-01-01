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21:16, 1 января 2025 года Для Мценского района Орловщины закупили новые автобусы Они начнут возить пассажиров с января 2025.



Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"

В Мценском районе Орловской области пассажиров будут возить новые автобусы. Об этом сообщает региональный Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.



- С января 2025 года перевозка пассажиров по всем пригородным регулярным маршрутам Мценского района будет выполняться новыми автобусами государственного транспортного предприятия ООО "Автотранспортное предприятие", приобретенными регионом за счет средств специальных казначейских кредитов в 2024 году, - рассказали в департаменте.













Ольга СУПОНЕВА





