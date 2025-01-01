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21:08, 1 января 2025 года В новогоднюю ночь в Орле спасли застрявшего на дереве кота Животное просидело на ветках два дня.



Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"

В Орле в новогоднюю ночь спасатели вызволили застрявшего на дереве кота. Животное несколько дней сидело на ветках и не могло самостоятельно спуститься.



Спасателей вызвали на перекресток улиц Осипенко и Новой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. К месту прибыли сотрудники первой пожарно-спасательной части, они сняли с дерева кота. Как оказалось, тот застрял наверху на два дня.





Ольга СУПОНЕВА





