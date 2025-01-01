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12:01, 1 января 2025 года Орловскому главку МЧС исполнилось 20 лет Сегодня в главном управлении трудится порядка 1500 сотрудников.





1 января 2025 исполнилось 20 лет с момента создания главного управления МЧС России по Орловской области. Сегодня в главке трудится порядка полутора тысяч сотрудников.



Предшественниками орловского главка МЧС были Штаб гражданской обороны Орловской области и Главное управление по делам ГО и ЧС.



- Вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их предупреждения и ликвидации наравне с проблемами гражданской обороны стали главными задачами созданного органа управления, который объединил в себе подразделения Государственной противопожарной службы, инспекции по маломерным судам, пожарного надзора и гражданскую оборону, - отмечает пресс-служба чрезвычайного ведомства.















Ольга СУПОНЕВА





