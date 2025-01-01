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11:17, 1 января 2025 года В Орловской области работает горячая линия по вопросам вывоза мусора Звонки принимают операторы "Зеленой рощи".



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области запущена горячая линия по вопросам вывоза мусора. Обратиться можно в любой из выходных праздничных дней.



Как сообщает региональный департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, сотрудники регоператора "Зеленая роща" примут звонки по телефону 48-10-04. Обратиться можно, если возникнут перебои с вывозом отходов или по любым другим вопросам в сфере обращения с ТКО.





Ольга СУПОНЕВА





