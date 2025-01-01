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9:04, 1 января 2025 года

Губернатор Клычков поделился новогодним фото с женой и детьми

Семейным снимком глава Орловской области проиллюстрировал поздравление в соцсетях.

Фото: Андрей Клычков, соцсети

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился новой семейной фотографией. Снимком с женой и детьми глава Орловщины проиллюстрировал новогоднее поздравление, которое он опубликовал в соцсетях.

На снимке - сам глава региона, его сыновья Всеволод, Николай и младшая дочь Люба, а также супруга Валерия. Многодетная семья позирует на фоне наряженной елки.

Сегодня рядом с нами наши родные и близкие. Мы встретили Новый год, обменялись подарками, провели время вместе, чтобы скоро снова быть готовыми к выполнению новых задач. Этот год едва ли будет простым, но он точно дает нам надежду и веру в самое главное – в нашу общую Победу, в возвращение наших бойцов, в сильную и великую Россию, - написал в своем поздравлении Клычков.

Ранее сайт "Вести-Орел" публиковал новогоднее видеообращение губернатора.


Ольга СУПОНЕВА
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