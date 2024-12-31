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13:06, 31 декабря 2024 года Магнитная буря настигнет орловцев в новогоднюю ночь На Солнце зафиксировали один из самых сильных всплесков активности за год.



Фото из архива

Сильная магнитная буря накрыла Землю в последний день 2024 года. За последние два дня произошло сразу несколько вспышек высшего рентгеновского класса Х, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.



Буря началась примерно в 07:30 утра, наиболее неспокойной магнитосфера Земли станет днем 31 декабря, сила магнитной бури достигнет семи баллов из девяти возможных. Волнения продолжатся до утра 1 января 2025 года.





Сергей Силаев





