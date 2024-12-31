В храме Орла появилась частица мощей Матроны Московской
Приложиться к святыне может каждый верующий.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
В храме иконы Божией Матери "Знамение" города Орла появилась новая святыня – частичка мощей святой блаженной Матроны Московской. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Настоятель иерей Сергий Шаров и клирик храма иерей Владимир Скорняков освятили мощевик.
– Теперь каждый верующий может приложиться и помолиться в нашем храме перед мощами святой: попросить блаженную Матрону помочь нам своими молитвами перед Господом, - отметил отец Сергий.