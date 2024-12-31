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12:05, 31 декабря 2024 года В храме Орла появилась частица мощей Матроны Московской Приложиться к святыне может каждый верующий.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В храме иконы Божией Матери "Знамение" города Орла появилась новая святыня – частичка мощей святой блаженной Матроны Московской. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Настоятель иерей Сергий Шаров и клирик храма иерей Владимир Скорняков освятили мощевик.



– Теперь каждый верующий может приложиться и помолиться в нашем храме перед мощами святой: попросить блаженную Матрону помочь нам своими молитвами перед Господом, - отметил отец Сергий.





Сергей Силаев





