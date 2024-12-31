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11:05, 31 декабря 2024 года Андрей Клычков рассказал, чего ждет от 2025 года Глава региона признался, что ожидает победы в СВО.



Фото из архива

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал газете "Ведомости", чего ожидает от наступающего 2025 года.



– Победы ждем в 2025 году. Мы после ситуации в Курской области, по сути, стали приграничьем. Сегодня риски по безопасности, безусловно, возросли. Последний массовый налет беспилотников показал желание врага и на нашей территории наносить ущерб. Поэтому основная задача – обеспечить безопасность в регионе. И самое главное – мы ждем победы, потому что это будет влиять и на решение вопросов экономики, и вопросов социальной стабильности, - рассказал глава области изданию.



Андрей Клычков отметил, что год будет непростым с точки зрения экономических показателей и задач, однако регион будет работать над их выполнением. По словам главы области, победа – это самый главный национальный проект, который сегодня существует.



– Все это должны понимать и все силы на это направить, - подытожил губернатор.





Сергей Силаев





