Главная » Новости



23:03, 30 декабря 2024 года В Орловской области вечером 30 декабря сбит вражеский беспилотник Андрей Клычков: "Информации о повреждениях или пострадавших нет".



Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"

Поздним вечером 30 декабря 2024 в Орловской области сбит очередной вражеский беспилотник. Об атаке на регион сообщил губернатор Андрей Клычков:



- В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших нет.



Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.



Ранее МЧС региона оповестило жителей об опасности атаки БПЛА, сигнала отмены на данный момент не поступало. Силы ПВО приведены в готовность. Гражданам стоит сохранять бдительность. Телефон экстренных служб 112.





Ольга СУПОНЕВА





