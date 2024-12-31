В Орловской области вечером 30 декабря сбит вражеский беспилотник
Андрей Клычков: "Информации о повреждениях или пострадавших нет".
Фото: Ольга Супонева, архив "Вести-Орел"
Поздним вечером 30 декабря 2024 в Орловской области сбит очередной вражеский беспилотник. Об атаке на регион сообщил губернатор Андрей Клычков:
- В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее МЧС региона оповестило жителей об опасности атаки БПЛА, сигнала отмены на данный момент не поступало. Силы ПВО приведены в готовность. Гражданам стоит сохранять бдительность. Телефон экстренных служб 112.