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11:08, 30 декабря 2024 года

В Орле опубликовали расписание работы катка на площади Ленина

Кататься можно с 10:00 до 21:30.

Фото из архива

В Орле 29 декабря торжественно открыли каток. Администрация города также опубликовала график работы.

Опробовать лед орловцы могут ежедневно с 10:00 до 21:30. Старт сеансов в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 и 20.30. Вход на каток со своими коньками бесплатный.

Стоимость услуг на один сеанс:
- аренда коньков – 300 рублей (льготный – 250 рублей);
- аренда помощника фигуриста – 300 рублей (льгота не действует);
- заточка коньков – 300 рублей (льготный — 250 рублей).

Билеты можно купить внутри ледового комплекса. При аренде инвентаря нужно оставить залог в виде денег (2 000 рублей) или документа. Перед выходом на лед необходимо ознакомиться с правилами поведения, это поможет избежать травм.


Сергей Силаев
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