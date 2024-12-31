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9:00, 31 декабря 2024 года Орловцев приглашают пробежать по набережной 1 января Праздновать день памяти Илии Муромца будут в Богоявленском храме.



Фото из архива

В первый день 2025 года Богоявленский храм Орла приглашает всех на празднование дня памяти святого преподобного Илии Муромца. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



В программе молебен в честь святого Илии Муромца, пробежка два километра по набережной Оки, дружеское чаепитие и спортивное забавы. В помещениях храма можно переодеться в сухую одежду.



– Приходите всей семьёй, с друзьями и в хорошем настроении. Давайте встретим Новый 2025 год с новыми силами и вдохновением, - позвали орловцев на мероприятие в Орловской митрополии.





Сергей Силаев





