В Орловской области нейтрализовали еще один БПЛА

|
|воскресенье 29.12.2024 23:29:15
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
18:00, 29 декабря 2024 года
В Орловской области нейтрализовали еще один БПЛАСработали средства РЭБ.
Фото: архив
В Орловской области 29 декабря нейтрализовали еще один вражеский дрон. Его подавили с помощью средств РЭБ.
– Повреждений и пострадавших удалось избежать, на месте падения работают оперативные службы, - сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
Напомним, что 29 декабря с 13:00 по 15:00 средствами ПВО был сбит один беспилотник.
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.