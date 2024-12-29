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18:00, 29 декабря 2024 года В Орловской области нейтрализовали еще один БПЛА Сработали средства РЭБ.



Фото: архив

В Орловской области 29 декабря нейтрализовали еще один вражеский дрон. Его подавили с помощью средств РЭБ.



– Повреждений и пострадавших удалось избежать, на месте падения работают оперативные службы, - сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.



Напомним, что 29 декабря с 13:00 по 15:00 средствами ПВО был сбит один беспилотник.



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Сергей Силаев





