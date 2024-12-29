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17:35, 29 декабря 2024 года В Орле открыли каток на площади Ленина Для жителей провели ледовое шоу.



Фото из архива

В Орле 29 декабря открыли каток на площади Ленина. На торжественном мероприятии выступили артисты московского творческого объединения "Сириус".



Гостей и жителей областного центра ждала праздничная интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовое шоу и поздравления от первых лиц города и области.



Для того, чтобы покататься бесплатно, можно принести собственные коньки. Также есть возможность взять напрокат.







Сергей Силаев





