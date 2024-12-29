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15:49, 29 декабря 2024 года Андрей Клычков провел итоговое заседание правительства Главы департаментов доложили об итогах работы за год.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел итоговое совещание с региональным правительством. Заседание состоялось 29 декабря.



Члены областного правительства и главы департаментов доложили губернатору об итогах работы в 2024 году, достигнутых результатах и планах на 2025 год. В центре внимания оказались вопросы реализации национальных проектов, работа на ключевых стройках регионах, обеспечение социальных обязательств государства перед жителями.



– Не будем останавливаться на достигнутом, достойно войдем в новый цикл нацпроектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Продолжим совместную работу по комплексному улучшению жизни на Орловщине, по решению самых сложных задач, - отметил глава региона.





Сергей Силаев





