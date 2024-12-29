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12:08, 29 декабря 2024 года Андрей Клычков вручил государственные награды жителям региона Торжественная церемония состоялась в областной администрации.



Фото: соцсети Леонида Музалевского

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский вручили государственные награды жителям Орловской области 28 декабря. Торжественная церемония прошла в администрации региона.



Государственные и региональные награды получили 32 орловца. Это представители госуправления, МЧС, Орловской митрополии, промышленники, аграрии, предприниматели, работники культуры, общественники.



Медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством ll степени" вручили заместителю председателя Орловского облсовета – председателю комитета по бюджету Сергею Потемкину и автоматчику сталепрокатного завода Леониду Шкаеву.



Ордена Дружбы удостоены митрополит Орловский и Болховский Тихон, а также епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.





Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" присвоено трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства "АгроГард-Орел" Ивану Борисову и Леониду Сучкову, водителю ЗАО "Славянское" Николаю Спиридонову, главе крестьянского (фермерского) хозяйства Владимиру Шашкову.



Благодарность президента РФ объявлена учителю гимназии №34 Татьяне Мосиной, благодарственные письма главы государства вручены руководителю департамента внутренней политики Екатерине Данилевской, председателю Новодеревеньковского районного отделения союза женщин России Ольге Ершовой, члену реготделения союза женщин России Людмиле Поповой.



Знак признания особых заслуг перед Орловской областью "Гордость и слава Орловщины" вручен руководителю группы компаний агропромышленного комплекса Орловской области Сергею Бутову. Звания "Почетный машиностроитель Орловской области" удостоен директор ЗАО "Стеклопак" Илья Антохин.



Впервые в регионе состоялось награждение медалью "За заслуги в развитии добровольчества (волонтерства) в Орловской области". Ее вручили сотрунику МЧС Роману Мореву, руководителю Орловского реготделения всероссийского студенческого корпуса спасателей Андрею Некрасову, главе реготделения движения добровольцев в сфере культуры Евгении Солоухиной.









Сергей Силаев





