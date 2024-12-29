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14:03, 29 декабря 2024 года

Директора орловской компании обвинили в уклонении от уплаты налогов на 56 миллионов рублей

Мужчина вину не признал.

Фото из архива

В Орловской области директор организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Обвинение предъявлено по п. "б ". ч.2 ст. 199 УК РФ.

По данным следствия, мужчина с 2018 по 2022 годы уклонился от уплаты налогов компанией, являясь директором. Мужчина использовал схему искусственного документооборота. В документах были исполненные договоры с 25 организациями, а реальных поставок товаров не было.

Действия обвиняемого позволили ему уменьшить размер налогооблагаемой базы и уклониться от уплаты налогов в виде налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму свыше 56 млн рублей, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие завершено, мужчина вину не признал. Следователь наложил арест на его имущество, дело направлено в суд. Его возбудили по материалам УМВД и УФНС России по Орловской области.


Сергей Силаев
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