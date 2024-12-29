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15:05, 29 декабря 2024 года

Орловцам напомнили, как не стать жертвой мошенников под Новый год

Правила безопасности озвучили эксперты орловского отделения Банка России.

Фото из архива

Эксперты орловского отделения Банка России напоминают о правилах кибербезопасности. Советы помогут не стать жертвой мошенников в преддверии новогодних праздников.

Аферисты используют предпраздничные дни для того, чтобы завладеть деньгами граждан. В интернете имеются фишинговые сайты, способные скомпрометировать данные банковской карты.

Покупая подарки через интернет, орловцам рекомендуют пользоваться отдельной банковской картой, где лежат не все деньги. А зачислять на карту деньги лучше для определенной покупки. Оплачивать товары лучше на проверенных ресурсах, их можно заранее сохранить во вкладкаъ браузера.

Обязательно проверьте сайт на подлинность: посмотрите, правильно ли написан адрес. На безопасность соединения укажет значок в виде закрытого замка перед адресом сайта. И почитайте отзывы о сайте в Интернете, - советует начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников.

Кроме того, орловцам напоминают, что необходимо осторожно относиться ко всем предновогодним сюрпризам: розыгрышам, лотереям, неожиданным выплатам и т.д.


Сергей Силаев
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