Главная » Новости



15:05, 29 декабря 2024 года Орловцам напомнили, как не стать жертвой мошенников под Новый год Правила безопасности озвучили эксперты орловского отделения Банка России.



Фото из архива

Эксперты орловского отделения Банка России напоминают о правилах кибербезопасности. Советы помогут не стать жертвой мошенников в преддверии новогодних праздников.



Аферисты используют предпраздничные дни для того, чтобы завладеть деньгами граждан. В интернете имеются фишинговые сайты, способные скомпрометировать данные банковской карты.



Покупая подарки через интернет, орловцам рекомендуют пользоваться отдельной банковской картой, где лежат не все деньги. А зачислять на карту деньги лучше для определенной покупки. Оплачивать товары лучше на проверенных ресурсах, их можно заранее сохранить во вкладкаъ браузера.



– Обязательно проверьте сайт на подлинность: посмотрите, правильно ли написан адрес. На безопасность соединения укажет значок в виде закрытого замка перед адресом сайта. И почитайте отзывы о сайте в Интернете, - советует начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников.



Кроме того, орловцам напоминают, что необходимо осторожно относиться ко всем предновогодним сюрпризам: розыгрышам, лотереям, неожиданным выплатам и т.д.





Сергей Силаев





