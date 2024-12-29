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17:05, 29 декабря 2024 года Орловцев на Новый год ждет плюсовая температура Столбики термометров поднимутся до +3.



Фото из архива

В Орловской области 30, 31 декабря и в первые дни нового года ожидается плюсовая температура. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.



В понедельник, 30 декабря днем +1, пасмурно, ночью 0 градусов, снег с дождем, ветер 5 м/с, давление 744 мм.рт.ст.



Во вторник, 31 декабря, днем +3, синоптики ожидают снег с дождем, в новогоднюю ночь похолодает до -1, возможен снег. Ветер 5-8 м/с, давление 741-742 мм.рт.ст.



1-3 января в Орловской области днем столбики термометров покажут 2-4 градуса тепла, ветер 5-7 м/с, давление 733-739 мм.рт.ст, ночью от 0 до -1. В светлое время суток возможны дожди, ночью – снег с дождем. В субботу, 4 января, может выглянуть Солнце.





Сергей Силаев





