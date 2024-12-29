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12:20, 29 декабря 2024 года Орловцы смогут пожаловаться на вывоз мусора в новогодние праздники Для этого регоператор запускает горячую линию.





В Орловской области на новогодних праздниках начнет работу горячая линия по вопросам вывоза мусора. Она будет работать с 08:00 до 20:00, позвонить можно по номеру 48-10-04.



Специалисты будут реагировать на заявки без выходных, сообщили в пресс-службе правительства региона.









Сергей Силаев





