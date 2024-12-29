Главная » Новости



11:40, 29 декабря 2024 года В Орловской области за год 50 человек стали мастерами спорта Это абсолютный рекорд с начала ведения статистики.



Фото из архива

В Орловской области в 2024 году звание мастера спорта РФ присвоено 50 спортсменам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Уходящий год стал самым "урожайным", это абсолютный рекорд за последний 71 год. Спортивное звание получили орловцы, представляющие 17 видов спорта.



Предыдущее достижение было установлено в 2015 году. Тогда мастерами стали 43 спортсмена.









Сергей Силаев





