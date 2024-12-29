В Орле новые камеры распознают номера и лица автомобилистов
Комплекс установлен на перекрестке в центре города.
Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области
В Орле установили новые видеокамеры с возможностью распознавания лиц и государственных номеров автомобилей. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области.
– В рамках модернизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на перекрёстке улиц 2-я Посадская – Васильевская установлены новые видеокамеры, функционал которых имеет возможность распознавания лиц и государственных регистрационных номеров транспортных средств, - сообщили в департаменте.
Напомним, ранее в областном центре заработали камеры, способные распознать выключенные фары.