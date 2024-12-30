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9:00, 30 декабря 2024 года Орловчанка заплатит штраф за продажу частично чужого дома Женщина присвоила себе 350 тысяч рублей



Фото из архива

Жительница Троснянского района Орловской области признана виновной в мошенничестве.



Суд установил, что в сентябре 2023 года женщина продала дом покойного мужа за 350 тысяч рублей. Однако распоряжаться собственностью она не могла, поскольку имелись другие наследники, а на дом были наложены ограничения в виде запрета регистрационных действий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



– Взятые на себя обязательства по вступлению в наследство и выкупу доли жилого дома, принадлежащей одному из наследников, а также оформлению договора купли-продажи не выполнила, полученные от покупателя денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Суд признал женщину виновной и назначил орловчанке наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей.





Сергей Силаев





