Орловчанка заплатит штраф за продажу частично чужого дома
Женщина присвоила себе 350 тысяч рублей
Фото из архива
Жительница Троснянского района Орловской области признана виновной в мошенничестве.
Суд установил, что в сентябре 2023 года женщина продала дом покойного мужа за 350 тысяч рублей. Однако распоряжаться собственностью она не могла, поскольку имелись другие наследники, а на дом были наложены ограничения в виде запрета регистрационных действий. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
– Взятые на себя обязательства по вступлению в наследство и выкупу доли жилого дома, принадлежащей одному из наследников, а также оформлению договора купли-продажи не выполнила, полученные от покупателя денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Суд признал женщину виновной и назначил орловчанке наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей.