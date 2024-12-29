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9:52, 29 декабря 2024 года Предприятие из Орловской области искусственно продлило срок годности мидий Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора выявили факт изменения срока годности рыбной продукции.



– Так, уполномоченным лицом, осуществляющим деятельность по переработке рыбы и рыбной продукции, была проведена инвентаризация для продления сроков годности продукции "Мидии чилийские маринованные в масле с пряностями "Золотистые" 500 г.", - рассказали в пресс-службе ведомства.



Срок годности был "продлен " более чем на две недели: 17 декабря 2024 года заменили на 2 января 2025 года. Компании объявлено предостережение, уполномоченное лицо получило предупреждение в государственной системе.





Сергей Силаев





