В Орловской области нашли шесть мин и гранат времен Великой Отечественной войны
Боеприпасы обнаружили работники завода "Ливны-сахар" при переработке свеклы.
Фото: архив
В Ливенском районе Орловской области нашли шесть мин и гранат времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили работники завода "Ливны-сахар" при переработке свеклы. Об этом сообщаеттг-канал "Уездный город".
Опасные находки были изъяты и уничтожены специалистами группы специальных работ областной поисково-спасательной службы. Это уже не первый случай, когда на завод вместе со свеклой с полей привозят "подарки" войны.