Главная » Новости



18:31, 28 декабря 2024 года В Орловской области нашли шесть мин и гранат времен Великой Отечественной войны Боеприпасы обнаружили работники завода "Ливны-сахар" при переработке свеклы.



Фото: архив

В Ливенском районе Орловской области нашли шесть мин и гранат времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы обнаружили работники завода "Ливны-сахар" при переработке свеклы. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город".



Опасные находки были изъяты и уничтожены специалистами группы специальных работ областной поисково-спасательной службы. Это уже не первый случай, когда на завод вместе со свеклой с полей привозят "подарки" войны.





Сергей Мерцалов





