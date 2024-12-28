Орловский спасатель Роман Петрашов посмертно удостоен Ордена Мужества
Госнаграду его родным вручил губернатор Андрей Клычков.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Погибший при атаке дрона орловский спасатель Роман Петрашов посмертно удостоен Ордена Мужества. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. 28 декабря государственную награду родным Романа вручил губернатор Андрей Клычков.
Напомним, что водитель 8-й областной пожарной части Роман Петрашов погиб в результате атаки беспилотников на Ливны 27 мая 2024 года. Ему был 31 год.