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15:32, 28 декабря 2024 года

Сенатор Вадим Соколов поздравил с Новым годом юных жителей Орла и Хотынца

Он исполнил их заветные желания.

Фото: тг-канал Вадима Соколова

Сенатор от Орловской области Вадим Соколов порадовал детей из Орла и Хотынца, исполнив их заветные желания. Встреча состоялась благодаря акции "Елка желаний".


Анна из Хотынца - талантливая рукодельница и начинающий блогер. Она души не чает в своих домашних питомцах и с радостью делится с подписчиками их увлекательной жизнью. Дарья и Богдана из Орла - музыкально одаренные сестры, которые могут покорить своим исполнением даже самую требовательную публику.

Вадим Соколов от всего сердца пожелал каждой из этих замечательных девочек в наступающем году вдохновения, новых творческих свершений, друзей и успехов в учебе. Он также отметил, что всегда важно верить в чудо, ведь оно всегда рядом и его могут подарить настоящие люди.



Сергей Мерцалов
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