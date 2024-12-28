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14:48, 28 декабря 2024 года В Орле открылась выставка художника Василия Симакова В наступающем году он отметил бы вековой юбилей.







В Музее изобразительных искусств открылась выставка работ Василия Захаровича Симакова - орловского художника, ветерана Великой Отечественной войны. В следующем году ему бы исполнилось 100 лет.



На выставке представлены 25 произведений графики и живописи, созданных художником в период с 1958 по 2010 годы. Проведение экспозиции стало возможным благодаря Евгении Тикуновой - внучке мастера, которая передала в дар музею работы своего деда.



Портреты, пейзажи и натюрморты, отражают основные этапы творчества этого мастера. На открытии выставки побывала Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





