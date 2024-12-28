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12:46, 28 декабря 2024 года Андрей Клычков исполнил желания трех орловских детей Губернатор встретился с ребятами, просьбы которых снял с новогодней елки.



Фото: портал правительства Орловской области

28 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с ребятами, просьбы которых он снял с "Елки желаний" – Полиной Митяевой, Анатолием Морякиным и Ириной Павел.



Глава региона вручил детям подарки в соответствии с их увлечениями и поговорил с ними за чашкой чая.



Как сообщает региональный информационный портал, Полина отлично учится в школе и мечтает стать юристом, Анатолий увлекается техникой, а Ирина любит заниматься рисованием и рукоделием.





Артем Ежаков





