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12:01, 28 декабря 2024 года В Орле паллиативных пациентов поздравили с Новым годом Для этих людей бесценна каждая эмоция.







В Орле паллиативных пациентов поздравили с Новым годом. Для них бесценна каждая эмоция. Сегодня на попечении орловской выездной бригады находятся 214 человек с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями. Они получают медицинскую, духовную и психологическую помощь.



В праздничные дни паллиативных пациентов навестил Дед Мороз. Желание помочь людям объединило множество неравнодушных жителей Орла.



Выездная служба паллиативной помощи – организация некоммерческая. Существует благодаря пожертвованиям, эффективному сотрудничеству с правительством региона и взаимодействию с медучреждениями. За восемь лет из просто выездной бригады она выросла в серьезную структуру – подопечным предоставляют инвалидные кресла, обеспечивают специальными кроватями, расходными материалами. В штате есть и сиделки.





Мария Семак





