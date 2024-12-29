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9:00, 29 декабря 2024 года В Орле снова попробуют найти проектировщика ремонта сквера Танкистов Причиной первой неудачи стали сжатые сроки подготовки документов.





В Орле снова попробуют найти проектировщика ремонта сквера Танкистов. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Напомним, ранее сообщалось о том, что причиной первой неудачи стали сжатые сроки подготовки документов.



Цена соглашения превышает 2,6 миллиона рублей. Заявок ждут до 15 января. Проектную документацию нужно составить до 21 мая 2025-го года.



Ранее на одном из заседаний комитета городского совета по ЖКХ было отмечено, что в сквере Танкистов требуется замена букв на братской могиле, обновление гранитных плит у основания танка. Также, возможно, придется переносить каменную карту, так как она накренилась. Внимание обратили и на недостаточную освещенность. В целом, по результатам обследования, состояние общественной территории назвали "нехорошим".



Сквер Танкистов ждет благоустройство в 2025-м году. Его выбрали для ремонта сами горожане в ходе общественного голосования. Прорабатывается вопрос ремонта территории в несколько этапов.





Артем Ежаков





