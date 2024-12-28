Орловскому боксеру Платону Козлову вручили сертификат на квартиру
Собственными квадратными метрами спортсмена обеспечили благодаря меценатам.
Фото: соцсети Андрея Клычкова
Орловскому боксеру Платону Козлову вручили сертификат на квартиру в областной столице. Собственными квадратными метрами спортсмена обеспечили благодаря меценатам. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков.
Напомним, что Платон Козлов в свои 17 лет имеет две победы на первенстве мира, триумфы на первенстве Европы и России.