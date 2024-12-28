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14:37, 28 декабря 2024 года

Орловские спасатели перешли на усиленный режим работы

В нем они останутся до конца праздников.


С 28 декабря по 9 января силы и средства ГУ МЧС России по Орловской области будут находиться в усиленном режиме работы. Спасатели готовы к оперативному реагированию, организации управления при возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях. Ежедневно на дежурство заступают более 350 сотрудников, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать меры безопасности – не выходить на тонкий лед, не перегружать электросеть приборами, не применять газовые приборы для обогрева, не игнорировать бесхозные предметы и сообщать о них спасателям, ни в коем случае не трогая. Также орловцам напоминают, что до 14 января в регионе действует запрет на продажу пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей.


Артем Ежаков
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