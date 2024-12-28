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10:35, 28 декабря 2024 года Избившую малолетнего ребенка амчанку приговорили к 4,5 годам колонии Резонансный случай произошел в декабре 2023-го года.





Мценский районный суд приговорил местную жительницу к четырем с половиной годам колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Резонансный случай произошел в декабре 2023-го года.

"Подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из домов и поссорилась со своей родной сестрой. В ходе ссоры женщина ударила малолетнего правнука ее сестры головой о деревянный табурет и о пол, причинив тяжкий вред его здоровью", — сообщили в СУ СК России.





Артем Ежаков





