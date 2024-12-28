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12:28, 28 декабря 2024 года В Орловской области намерены обезопасить участок трассы М-2 "Крым" За одну неделю в районе деревни Ивановское насмерть сбили двух пешеходов.







На трассе М-2 "Крым" в районе деревни Ивановское за одну неделю сбили двух пешеходов. Оба не выжили. При выяснении причин трагедий выяснилось, что водители не соблюдали скоростной режим при проезде через пешеходный переход.



Управление Госавтоинспекции обратилось к управлению автодороги "Москва – Харьков" и департаменту дорожного хозяйства Орловской области с предложениями об установке на этом участке светофора с кнопкой вызова и дорожных знаков с ограничением максимальной скорости до 50 километров в час, а также и размещением комплекса фотофиксации.







